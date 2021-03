Erfurt

Corona-Bilanz: Rekord bei Förderanträgen in Thüringen

22.03.2021, 11:33 Uhr | dpa

Die Thüringer Aufbaubank (Tab) hat in einem Jahr so viele Förderanträge bekommen wie noch nie zuvor. "Es waren für uns alle sehr herausfordernde zwölf Monate", zog der Tab-Vorstandsvorsitzende Matthias Wierlacher am Montag in Erfurt Bilanz. Insgesamt wurden nach Angaben der Thüringer Aufbaubank seit Ende März 2020 rund 100 000 Anträge bearbeitet, wesentlich mehr als in einem durchschnittlichen Jahr (4000 bis 5000 Anträge). Etwa 424 Millionen Euro Corona-Hilfen seien bewilligt und größtenteils auch ausgezahlt worden. Mit 304 Millionen Euro stammt der Großteil der Corona-Hilfen aus Bundesmitteln. 1,1 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen gingen alles in allem in den letzten 12 Monaten an die Thüringer Wirtschaft und Kommunen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 unterstützte und förderte die Thüringer Aufbaubank mehr als 50 000 kleine, mittelständische Unternehmen und Gemeinden.