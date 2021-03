Erfurt

AWO handelt Tarifverträge künftig mit Verdi aus

23.03.2021, 13:33 Uhr | dpa

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Thüringen will für ihre rund 10 000 Beschäftigten künftig mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Tarifverhandlungen führen. Der Tarifvertrag mit dem bisherigen Partner, der christlichen Gewerkschaft DHV, laufe zum Jahresende aus, wie der Sozialverband am Dienstag mitteilte. Die AWO habe sich nun bewusst für eine Tarifpartnerschaft mit einer Gewerkschaft unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes entschieden, sagte ein Sprecher. Mit Verdi will der Verband zeitnah Verhandlungen aufnehmen.

"Die Corona-Pandemie zeigt überdeutlich, dass soziale Berufe systemrelevant sind", sagt der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes der AWO Thüringen, Andreas Krauße, laut Mitteilung. "Das muss sich auch in einer fairen Entlohnung widerspiegeln." Nach dem bisherigen DHV-Tarifvertrag liegen die Monatsgehälter laut AWO für Pflegefachkräfte und Erzieher zwischen rund 2700 Euro für Einsteiger und 3500 Euro in der höchsten Einstufung. Hinzu kommen Zulagen etwa für Nacht- und Wochenendschichten.

Die AWO betreibt in Thüringen etwa 600 Einrichtungen und Dienste, darunter sind knapp 160 Kindergärten und rund 50 Pflegeheime.