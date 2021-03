Erfurt

SPD-Fraktion fordert konsequente Notbremse in Verordnung

26.03.2021, 16:35 Uhr | dpa

Die Thüringer SPD-Fraktion hat die Aufnahme einer Notbremse in der neuen geplanten Corona-Verordnung gefordert. Es müsse der Beschluss von Bund und Ländern konsequent umgesetzt werden, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Diana Lehmann am Freitag. Dies bedeute auch, dass Öffnungen bei einer Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche nicht möglich sein sollten. Außerdem sei in der Verordnung zwar beschrieben, was unter welchen Bedingungen öffnen könne - eine automatische Schließung sei aber damit nicht vorgesehen.

Thüringen will nach bisherigen Plänen Zoos, Tierparks und botanische Gärten ab 10. April öffnen - sofern die landesweite Inzidenz unter 200 liegt. Voraussetzung ist dabei auch ein negativer Corona-Test sowie eine Terminvereinbarung.

Unter ähnlichen Bedingungen sollen Einzelhandelsgeschäfte Termin-Einkäufe ab dem 12. April anbieten können - ebenfalls nur bei einer landesweiten Inzidenz von unter 200.

Nach einer Einigung von Bund und Ländern soll in Regionen und in den Ländern eine Notbremse greifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche steigt. Sie sieht unter anderem vor, dass dann Öffnungen des Einzelhandels, von Museen, Zoos oder Sportanlagen wieder rückgängig gemacht werden.