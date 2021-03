Erfurt

Fast 3500 Fälle von Virus-Mutante B.1.1.7 in Thüringen

27.03.2021, 14:13 Uhr | dpa

In Thüringen sind nach Angaben der Staatskanzlei inzwischen fast 3500 Fälle der zuerst in Großbritannien beobachteten Coronavirus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden. Die meisten Infektionen mit dieser als besonders ansteckend und auch gefährlicher als das Ursprungsvirus geltenden Mutante wurden nach den Zahlen vom Samstag im Ilm-Kreis beobachtet. Dort wurden 424 Infektionen gezählt, die auf die Virusvariation zurückzuführen sind. Im Eichsfeldkreis waren es 372, im Kreis Greiz 331. Lediglich die kreisfreie Stadt Suhl blieb bislang verschont. Die erstmals in Südafrika entdeckte Virusmutation ist in Thüringen bislang in 32 Fällen aufgetreten, die ebenfalls hochansteckende brasilianische Variante hingegen noch nicht.