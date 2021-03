Erfurt

Flughafen Erfurt für Transport von Corona-Tests genutzt

27.03.2021, 15:49 Uhr | dpa

"Flughafen Erfurt-Weimar" steht an der Abfertigungshalle des Flughafens in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Flughafen in Erfurt soll künftig als Basis für Flugzeuge dienen, die Deutschland mit Corona-Tests versorgen. Am Samstag landete die Maschine einer russischen Airline mit rund 480 000 Test-Kits an Bord, wie der Flughafen mitteilte. Bis Ostern werden drei weitere Frachtflugzeuge mit diesen Ladungen erwartet. Insgesamt sollen rund zwei Millionen Tests über den Regionalflughafen Erfurt-Weimar geliefert werden. Über ihn waren in der Pandemie bereits Lieferungen mit Corona-Schutzausrüstungen wie Gesichtsmasken abgewickelt worden.