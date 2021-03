Erfurt

Kind bringt Granate nach Hause: Evakuierung mehrerer Häuser

30.03.2021, 17:53 Uhr | dpa

Ein Kind hat beim Spielen in Erfurt eine Granate gefunden und seinen Fund mit nach Hause genommen. Der Vater legte die Panzer- oder Artilleriegranate auf dem Grundstück im Ortsteil Ermstedt ab und informierte am Montagnachmittag die Polizei über den gefährlichen Fund, wie diese am Dienstag mitteilte. Mehrere Häuser um das Grundstück herum wurden bis in die Abendstunden evakuiert.

Bei der Befragung des Finders und der Spielkameraden gaben die Kinder an, weitere Geschosse gesehen zu haben. Die Polizei fand eine weitere Sprenggranate, beide Geschosse wurden vom Kampfmittelräumdienst entfernt. Anders als das Kind sollen Finder von alten Geschossen diese laut Polizei niemals anfassen oder bewegen, sondern die Polizei rufen und den Fundort verlassen.