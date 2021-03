Erfurt

Grüne fordern Lobbyregister in Thüringen

30.03.2021, 19:53 Uhr | dpa

Wenige Tage nach der Einigung des Bundestags auf ein Lobbyregister auf Bundesebene fordert die Thüringer Grünen-Fraktion auch mehr Transparenz im Landtag. "Wir wollen eine weitere Transparenzoffensive in Form eines verbindlichen Lobbyregisters für Thüringen auf den Weg bringen", hieß es am Dienstag in einem Forderungspapier, das der dpa vorliegt. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle zeitnah in den Landtag eingebracht werden, hieß es weiter.

Die Maskenaffäre habe demnach gezeigt, dass Korruption in der Politik ein strukturelles Problem sei. Die Grünen-Fraktion fordere deshalb auch, "dass Nebeneinkünfte bereits ab dem ersten Euro offengelegt werden". Im Zuge der Maskenaffäre wird unter anderem gegen den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann aus Thüringen ermittelt.

In Thüringen gibt es bereits seit 2019 ein Gesetz, das die Dokumentation der an der Entstehung von Gesetzen beteiligten Organisationen und Personen verbindlich festschreibt. Den Grünen, die das Gesetz damals mitbeschlossen, geht das nicht weit genug. Sie fordern ein Register, das Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten durch eine unabhängige Behörde vorsieht.