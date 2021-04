Themar

Fischereibetriebe: Gastronomie fehlt als Abnehmer

01.04.2021, 08:19 Uhr | dpa

Auch an Thüringens Fischbetrieben zieht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. So fehlen gerade auch zu Ostern die Abnehmer aus der Gastronomie, wie Unternehmen berichten. "In der Nahrungsmittelbranche sind die Auswirkungen von Corona geringer, aber dass die Nachfrage von Hotels und Gaststätten fehlt, führt an der Stelle schon zu Umsatzeinbußen", sagt etwa Sabine Bergemann, Geschäftsführerin der Direktvermarktung Gebhardt mit einer Forellenzucht im Wartburgkreis. Auch der Geschäftsführer vom Forellenhof Themar, Markus Lichtenecker, erklärt: "Was auffällig ist, ist die fehlende Gastronomie. Das ist schon frappierend."

Allerdings führte die Pandemie umgekehrt dazu, dass mehr Menschen zuhause kochen, so Bergemann. Dort sei die Nachfrage also gut. Auch Lichtenecker meint, er könne sich grundsätzlich nicht beschweren. Durch die mit der Krise verbundene Verunsicherung seien die Kunden etwa dazu übergegangen, etwas eher vor dem Osterfest ihre Fische zu kaufen. Zudem komme der Thüringer Branche eine grundsätzliche Entwicklung zugute: "Es ist ein sehr erfreulicher Trend, dass die Leute mehr Wert auf die Ernährung legen und in Hofläden kaufen, weil sie darauf achten, woher die Ware kommt und welche Qualität sie hat."

Etwa 60 Unternehmen, die Aquakultur betreiben, gibt es laut Erhebung des Landesamtes für Statistik für das Jahr 2019 in Thüringen.