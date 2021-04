Erfurt

Corona-Test von Ramelow ist negativ

01.04.2021, 10:29 Uhr | dpa

Nach einer Kontaktmeldung in der Corona-Warnapp ist ein PCR-Test auf das Virus bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow negativ ausgefallen. Das sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Zuvor sei auch bereits ein Schnelltest, den der Linken-Politiker gemacht hatte, negativ gewesen. Für den zuverlässigeren PCR-Test hatte sich der Regierungschef entschieden, um Gewissheit zu bekommen. Hintergrund ist, dass Ramelow auf der Corona-Warnapp eine Risikobegegnung angezeigt bekommen hätte - also einen Kontakt mit jemandem, der später positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden sei. Bekannt wurde das am Montag.