Erfurt

Landesforstanstalt setzt Feuerlöschteiche instand

02.04.2021, 09:36 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesforstanstalt hat im vergangenen Jahr rund 470 000 Euro in die Sanierung von Feuerlöschteichen gesteckt. Diese sollen bei Waldbränden Löschwasser liefern und damit die Feuerwehren bei ihren Einsätzen unterstützen. 21 Teiche seien im vergangenen Jahr instandgesetzt worden, teilte ThüringenForst mit.

So seien etwa die Teiche entschlammt, die Dämme abgedichtet und die Wasserentnahmestellen funktionstüchtig gemacht worden. Bislang mussten Feuerwehren je nach Einsatzort dringend benötigtes Löschwasser über kilometerlange Strecken per Schlauchleitung pumpen. Die Arbeiten an den Teichen würden in diesem Jahr fortgesetzt.

Sanierungsschwerpunkte sind den Angaben zufolge die regelmäßig von Bränden heimgesuchten Wälder in Ost- und Südthüringen. Insgesamt seien 44 Feuerlöschteiche im Waldeigentum der Landesforstanstalt sowie von Privaten und Kommunen sanierungsbedürftig. Auch müssten die Zufahrten zu den Teichen speziell für die schweren und breiten Feuerwehrfahrzeuge ausgebaut und teils mit einer Wendemöglichkeit versehen werden.

Die Landesforstanstalt will nach eigenen Angaben insgesamt rund 1,6 Millionen Euro in die Sanierung der Feuerlöschteiche investieren. Das Geld kommt aus dem Maßnahmeplan der Landesregierung "Dürre, Sturm und Borkenkäfer" für die Jahre 2019 bis 2022. Thüringenforst erhält daraus jährlich vier Millionen Euro.