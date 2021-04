Erfurt

Auf Spielplätzen sollen sich Enkel und Großeltern wohlfühlen

03.04.2021, 09:05 Uhr | dpa

In mehreren Thüringer Kommunen sollen Spielplätze auch für ältere Generationen attraktiver werden. "Der generationenübergreifenden Nutzung wird immer mehr Rechnungen getragen", sagte Anja Schultz von der Stadtverwaltung Erfurt. So seien in den vergangenen Jahren unter anderem Fitnessgeräte oder Bänke mit Lehnen aufgestellt worden, um auch ältere Besucher zum Verweilen einzuladen. Bei der Planung werde zudem stärker auf Inklusion und Barrierefreiheit geachtet. Ähnliches gilt auch für Weimar und Nordhausen. Schaukeln, Rutschen, Wippen und Karussell seien aber nach wie vor überall sehr beliebt, heißt es aus allen befragten Kommunen.

Während etwa in Weimar, Eisenach und Jena die Spielplätze trotz zeitweiliger Sperrung im vergangenen Jahr deutlich stärker genutzt wurden, blieb die Nachfrage etwa in Gera auf dem Durchschnitt der Vorjahre.