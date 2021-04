Erfurt

Linke-Abgeordnete will neuen U-Ausschuss zu rechtem Terror

03.04.2021, 11:56 Uhr | dpa

Die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss hat einen weiteren parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Rechtsterrorismus gefordert. Dabei gehe es nicht mehr nur um die Aufarbeitung der Taten der aus Thüringen stammenden nationalsozialistischen Terrorzelle NSU, erklärte König-Preuss am Samstag in Erfurt. "Die Neonazi-Netzwerke existieren weiterhin, sind ausgebaut und professionalisiert und verfügen mittlerweile über einen parlamentarischen Arm."

Sie verwies auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und den Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Bei der Aufklärung der Taten sei offensichtlich geworden, "wie tief die ideologischen Verbindungen der Mörder zur AfD und insbesondere zu deren Thüringer Vorsitzenden Björn Höcke sind". So habe etwa der Lübcke-Mörder die Thüringer AfD finanziell unterstützt und sich mehrfach an deren Aufmärschen beteiligt, sagte die Abgeordnete.

Es sei notwendig, die den Rechtsterrorismus begünstigenden Strukturen aufzuhellen und mögliches Behördenversagen zu überprüfen. Ein neuer Untersuchungsausschuss sollte daher in der kommenden Legislatur seine Arbeit aufnehmen, so König-Preuss. In Thüringen gab es bislang zwei Untersuchungsausschüsse zum "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU). Dem aus Jena stammenden NSU-Trio werden zwischen 2000 und 2007 zehn Morde sowie weitere Verbrechen zugerechnet. Die meisten Todesopfer waren Kleinunternehmer mit türkischen oder griechischen Wurzeln.