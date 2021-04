Erfurt

Wieder Frachtflieger mit Schnelltests in Erfurt gelandet

05.04.2021, 14:15 Uhr | dpa

Am Flughafen in Erfurt ist am Ostermontag erneut ein Frachtflieger mit Corona-Schnelltests abgefertigt worden. Die Boeing einer russischen Frachtgesellschaft habe 17 Tonnen Test-Kits an Bord gehabt, teilte der Flughafen Erfurt-Weimar mit. Die Tests seien für ganz Deutschland bestimmt.

Der Regionalflughafen setzt seit der Corona-Pandemie verstärkt auf das Frachtgeschäft. Über ihn waren bereits Lieferungen mit Corona-Schutzausrüstungen wie Gesichtsmasken abgewickelt worden.