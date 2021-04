Erfurt

Shopping-Modellversuch startet im Kreis Nordhausen

06.04.2021, 01:38 Uhr | dpa

Im Kreis Nordhausen dürfen an diesem Dienstag Geschäfte, Museen und Galerien öffnen. Das Gesundheitsministerium hatte diesen landesweit zweiten Modellversuch genehmigt. In der vergangenen Woche durften bereits die Geschäfte und Museen in Weimar tageweise öffnen.

Im Kreis Nordhausen ist das Shopping nach einem negativen Test nun bis zum Samstag (10. April) erlaubt. Außerdem müssen sich Kunden und Gäste digital registrieren, um eine mögliche Kontaktnachverfolgung sicherstellen zu können.

Auch die beiden städtischen Museen Kunsthaus Meyenburg und Tabakspeicher können besucht werden. Hingegen bleiben die Fitnessstudios zu, deren Öffnung hatte das Gesundheitsministerium abgelehnt.

Der Kreis Nordhausen weist derzeit thüringenweit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aus. Am Ostermontag lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 62,3.