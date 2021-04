Erfurt

Land erhöht staatliche Finanzspritzen bei Investitionen

06.04.2021, 12:56 Uhr | dpa

Thüringen hat die staatlichen Finanzhilfen für Investitionen der Wirtschaft in der Corona-Krise erhöht. Damit sollen zusätzliche Impulse für eine schnellere konjunkturelle Erholung gesetzt werden, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt. Die Änderungen der beiden wichtigsten Förderprogramme für Investitionen beträfen Höchstfördersätze, ihre Öffnung für bestimmte Branchen wie das Gast- und Veranstaltungsgewerbe sowie bestimmte neue Förderfälle. Sie würden seit Monatsbeginn gelten.

Allein aus dem Bund-Länder-Programm für regionale Wirtschaftsförderung (GRW) stünden in diesem Jahr rund 130 Millionen Euro als staatliche Finanzspritzen für Investprojekte zur Verfügung, so das Ministerium. Im Landesprogramm "Thüringen-Invest", das unter anderem für Handwerk und kleinere Dienstleister gedacht sei, stünden zudem rund 20 Millionen Euro bereit. Die Verbesserungen bei der GRW-Förderung würden zunächst bis Ende 2021 gelten; im Programm Thüringen-Invest bis Ende 2023.

Die Höchstförderung bei Unternehmensinvestitionen im Programm GRW seien für die einzelnen Firmengrößenklassen um jeweils zehn Prozentpunkte aufgestockt worden. Sie erreiche damit bei kleinen Unternehmen bis zu 40 Prozent. Von den Folgen der Pandemie besonders betroffene Unternehmen bekämen noch einen zusätzlichen Aufschlag von zehn Prozentpunkten. Das gelte für Unternehmen, die Corona-Hilfen erhalten haben sowie für die gesamte Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Profitieren würden aber auch die Tourismusbranche sowie das Beherbergungs- und Veranstaltungsgewerbe.

Für Wirtschaftsbereiche, die als "Gewinner der Krise" anzusehen seien, würden die höheren Fördersätze nicht gelten. Das Ministerium nannte Versandhandel, Logistik, IT-Dienstleister sowie bestimmte Bau- und baunahe Bereiche.