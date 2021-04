Ermittlungen gegen Halterin

Kriminalpolizei beschlagnahmt 21 verwahrloste Katzen

06.04.2021, 16:09 Uhr | t-online

Transportboxen für Tier stehen in einem Raum übereinandergestapelt: Insgesamt hat die Polizei 21 Tiere beschlagnahmt. (Quelle: Polizei Erfurt)

Zahlreiche verwahrloste Katzen mussten von der Kriminalpolizei in Erfurt beschlagnahmt werden. Gegen die Halterin wird nun ermittelt.



Die Kriminalpolizei hat in einem Wohnhaus in Kerspleben bei Erfurt 21 Katzen beschlagnahmt. Die Tiere waren verwahrlost und wurden von einer 56-jährigen Frau in verdreckten Transportboxen gehalten.

Bei einem Rettungseinsatz in dem Haus waren die Tiere aufgefallen. Alle befanden sich in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Sie werden nun in einem Erfurter Tierheim gepflegt. Gegen die Halterin wird wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.