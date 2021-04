Erfurt

Auf Polizisten zugefahren: Prozess beginnt

09.04.2021, 02:58 Uhr | dpa

Wegen versuchten Mordes muss sich ab heute ein 40 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei einer Kontrolle im Juni vor einem Jahr in Apolda mit dem Auto so auf einen Polizisten zugefahren zu sein, dass er dessen Tod in Kauf genommen habe. Zuvor soll er dem Beamten über den Fuß gefahren sein und ihn später mit dem Wagen so gestreift haben, dass dieser einen Beinbruch und Prellungen erlitten habe. Zudem soll der 40-Jährige zum Tatzeitpunkt keinen Führerschein besessen haben.