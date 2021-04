Erfurt

Kraftstoff und Heizöl treiben Teuerung an

09.04.2021, 11:25 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise haben in Thüringen weiter angezogen. Im März lag die Inflationsrate auf Jahressicht bei 1,8 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Auch im Vergleich zum Februar mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Die Preise legten binnen eines Monats um durchschnittlich 0,5 Prozent zu. Preistreiber waren vor allem Kraftstoffe und Heizöl sowie bestimmte Lebensmittel und Dienstleistungen wie Friseurbesuche. Im Februar hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 1,4 Prozent gelegen.

Sprit und Heizöl kosteten laut Statistik im Durchschnitt 11,5 Prozent beziehungsweise 6 Prozent mehr als im März 2020. Nahrungsmittel und Getränke verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 1,2 Prozent, wobei der Preisaufschlag bei Kaffee, Tee und Kakao noch stärker ausfiel. Diese Produkte verteuerten sich um 4,4 Prozent.

Bei Dienstleistungen der Körperpflege wie Friseurbesuche erhöhten sich die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,8 Prozent, noch stärker fiel die Teuerung mit 16 Prozent bei Fahrschulen und den Gebühren für Führerscheine aus.