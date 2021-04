Erfurt

Autokorso gegen Corona-Maßnahmen in Erfurt: Straßensperrung

10.04.2021, 17:09 Uhr | dpa

In Erfurt ist es am Samstag wegen einer Corona-Demonstration zu massiven Verkehrseinschränkungen gekommen. Rund 243 Autos waren hupend auf den Straßen rund um die Innenstadt aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs und legten den Verkehr lahm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Korso brach demnach mit Polizeibegleitung vom Güterverkehrszentrum aus Richtung Innenstadt auf. Zeitweise wurden Straßen komplett gesperrt. Betroffen von den Sperrungen waren neben der Weimarische Straße unter anderem auch die Stauffenbergallee, Talknoten, Gothaer Platz und der Juri-Gagarin-Ring. Auch in anderen Bundesländern hatten am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen des Landes protestiert.