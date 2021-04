Erfurt

Garten: Ausstellung auf Bundesgartenschau

13.04.2021, 02:22 Uhr | dpa

Einen Einblick in eine besondere Ausstellung auf der Bundesgartenschau gibt heute die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Dafür öffnet sie die Türen der ehemalige Klosterkirche St. Peter und Paul, wo die Schau "Paradiesgärten - Gartenparadiese" zu sehen sein soll. Die Ausstellung soll unter anderem einen Überblick zur Gartenkunst in Thüringen geben und verschiedene Gartendenkmale der Stiftung in den Fokus nehmen. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird zu der Vorabbesichtigung erwartet.

Wann genau die Schau für Besucher öffnen kann, ist allerdings noch unsicher. Zwar dürfen der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung zufolge botanische Gärten wie auch Zoos und Tierparks seit dem 10. April öffnen. Doch in geschlossenen Räumen ist noch immer kein Publikumsverkehr erlaubt. "Wir öffnen, sobald die Bestimmungen das erlauben", sagte ein Stiftungssprecher.