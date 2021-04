Erfurt

EKM-Landessynode konstituiert sich bei Online-Tagung

14.04.2021, 03:32 Uhr | dpa

Mit einem Online-Eröffnungsgottesdienst beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) die erste Tagung der neuen Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Im Mittelpunkt der Online-Tagung, die bis zum Wochenende angesetzt ist, stehen verschiedene Wahlen, wie die EKM vorab mitteilte. Dazu gehörten die Wahl des Präsidiums sowie des 22-köpfigen Landeskirchenrates.

Zudem solle eine neue Präsidentin oder ein Präsident für das Landeskirchenamt gewählt werden. Für das Amt habe der Nominierungsausschuss als Kandidaten Almuth Werner aus Erfurt und Jan Lemke aus Magdeburg vorgeschlagen.

Die Landessynode ist quasi das Parlament der Landeskirche. Sie besteht aus 80 gewählten und berufenen Mitgliedern sowie solchen, die ihr von Amts wegen angehören. Sie tritt in der Regel zweimal im Jahr zu mehrtägigen, öffentlichen Sitzungen zusammen. Die EKM hat eigenen Angaben zufolge rund 700 000 Mitglieder überwiegend in Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch in Teilen Sachsens und Brandenburgs.