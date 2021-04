Erfurt

Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen steigt

14.04.2021, 09:59 Uhr | dpa

In Thüringen stecken sich weiterhin viele Menschen mit dem Coronavirus an. Seit Dienstag habe die Landesregierung 876 neue Infektionen registriert, teilte das Thüringer Gesundheitsministeriums am Mittwoch mit. Der Wert der Infektionen pro Woche und 100 000 Einwohner betrug am Morgen 253,9. Damit war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wieder mit deutlichem Abstand zu anderen Bundesländern in Thüringen am höchsten. Am Tag zuvor hatte die Inzidenz im Freistaat 234,5 betragen. Am zweithöchsten fiel der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 227,8 in Sachsen aus, bundesweit lag er bei 153,2.

In einigen Landkreisen blieb die Situation mit Blick auf den Kennwert besonders angespannt: darunter der Landkreis Greiz (477), der Wartburgkreis (385,8) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (349).

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat am Mittwoch ein neues Impfzentrum in der Multihalle Meiningen die Arbeit aufgenommen. Auch im Bio-Seehotel in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) wird nun zusätzlich geimpft. Die Stellen sollen vor allem genutzt werden, um die Mittel aus dem Impfstoff-Sonderkontingent zu verabreichen, das Thüringen für einige Landkreise erhalten hat, die besonders schwer von der Pandemie betroffen sind. Impftermine für diese Sonderkontingente seien bereits vergeben, so die KVT.