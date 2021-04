Erfurt

Neues Förderprogramm soll Insekten schützen

16.04.2021, 15:33 Uhr | dpa

Mit dem neuen Förderprogramm "Mehr Natur in Dorf und Stadt" und 350 000 Euro unterstützt das Umweltministerium in den nächsten zwei Jahren den Insektenschutz in Kommunen. Der Artenschwund sei auch bei den Insekten dramatisch, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) laut einer Mitteilung in Erfurt am Freitag. Deshalb sollen die Kommunen unterstützt werden, wenn sie etwa mehr Blühflächen anlegen, Gehölze und Obstbäume pflanzen, Kleingewässer renaturieren oder regionaltypische Bauern- und Kräutergärten anlegen. Gemeinden und Gemeindeverbände können bei einem Wettbewerb bis zum 1. Juni ihre Projektideen einreichen. Diese werden dann von einer Jury bewertet.