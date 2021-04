Erfurt

Zoll geht Hinweisen auf Schwarzarbeit in neun Fällen nach

16.04.2021, 16:25 Uhr | dpa

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung hat der Zoll in Thüringen die Arbeitssituation von 356 Arbeitnehmern unter die Lupe genommen. Demnach wurden im Freistaat in neun Fällen Hinweise auf illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern entdeckt, wie das Hauptzollamt in Erfurt am Freitag mitteilte. Insgesamt machten die rund 100 eingesetzten Zollbeamten 34 Unregelmäßigkeiten aus. Bundesweit kontrollierte der Zoll am Freitag vor allem Betriebe im Bau-Sektor.

Dabei sei es um die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern gegangen. Auch die Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen und Werkverträge wurden überprüft.