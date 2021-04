Erfurt

CDU-Fraktion setzt sich für Bundesgartenschau-Öffnung ein

17.04.2021, 14:19 Uhr | dpa

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, hat in einem Brief an die Unionsfraktion im Bundestag eine planmäßige Öffnung der Bundesgartenschau in Erfurt gefordert. Konkret verlange er in dem Schreiben, dass die Blumenschau von der Liste der Einrichtungen genommen wird, die bei einem bundesweiten Lockdown geschlossen werden müssten, teilte die Fraktion am Samstag mit.

"Es leuchtet nicht ein, wieso Veranstaltungen an der frischen Luft bei Beachtung der Hygieneregeln unterbunden werden sollen", argumentiert Voigt in dem Brief mit Blick auf die vom Bund vorgeschlagenen Ausgangssperren. "Richtig wäre es, den Menschen so lange wie möglich die Bewegung im Freien nahezulegen. Dies gilt für zoologische und botanische Gärten genauso wie im Falle Thüringens ganz konkret für die bevorstehende Bundesgartenschau in Erfurt mit ihrem ausgeklügelten Einlass- und Hygienemanagement."

Hintergrund ist eine geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes, durch die Berlin eine bundeseinheitliche Notbremse im Kampf gegen die Corona-Pandemie erreichen möchte. Die Pläne sehen unter anderem vor, dass botanische Gärten nicht öffnen dürfen, wenn die jeweilige Stadt oder der jeweilige Landkreis an drei Tagen in Folge die Inzidenz von 100 überschreitet - also mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tage registriert werden. Den aktuellen Thüringer Corona-Regeln zufolge dürfen Zoos und botanische Gärten aber unter Auflagen öffnen.

Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte bereits erklärt, in Kontakt mit Bundestagsfraktionen zu dem Thema zu stehen und für die Öffnung der vom 23. April bis zum 10. Oktober geplanten Blumenschau zu kämpfen.