Erfurt

Elternvertretung: Pläne für Corona-Notbremse verunsichern

20.04.2021, 15:19 Uhr | dpa

Thüringens Landeselternvertretung für Schulen beklagt eine zunehmende Verunsicherung von Eltern angesichts der geplanten bundesweiten Notbremse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Die Zahlenspiele aus Berlin verstehen wir nicht mehr", teilte das Elterngremium am Dienstag mit. Auf Bundesebene werde "scheinbar willkürlich mit Zahlen und Grenzwerten jongliert". Seit Monaten werde der Ruf nach bundeseinheitlichen Regelungen immer lauter. "Doch was uns jetzt aus Berlin erreicht, spiegelt die Bedingungen vor Ort nur ungenügend wider." Die Flexibilität, auf lokale Ereignisse reagieren zu können, gehe damit verloren.

Der Bundestag berät am Mittwoch abschließend über eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes, das eine bundeseinheitliche Notbremse zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen vorsieht. Nach den bisherigen Plänen sollen dann Schulen und Kindergärten schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet. Das beträfe die meisten Thüringer Kommunen. Am Dienstag wiesen im Freistaat nur die die Kreise Hildburghausen, Nordhausen und Unstrut-Hainich sowie die kreisfreien Städte Jena und Weimar eine Inzidenz unter diesem Schwellenwert auf.