Erfurt

Vorwiegend digitaler Hochschulbetrieb: Kritik

20.04.2021, 18:01 Uhr | dpa

Der Hochschulbetrieb in Thüringen läuft wegen der Corona-Pandemie auch im gerade gestarteten Sommersemester weitgehend digital ab. Es sei bereits das dritte Semester in einer Mischung aus Digital- und Präsenzunterricht, teilte das Wissenschaftsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Das sollte auch so weiterhin möglich sein, sagte Minister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Die finanzielle Unterstützung von digitaler Lehre und Forschung seit 2017 zahle sich dabei aus. Bis 2025 würden dafür weitere 32,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Alle zehn Hochschulen im Freistaat würden digitale Lehre und Prüfungen anbieten. Präsenzveranstaltungen gebe es bei praktischen Themen wie Labortätigkeiten, künstlerischen Ausbildungsabschnitten und Prüfungen.

Kritik übte Tiefensee an Vorgaben im derzeit diskutierten Infektionsschutzgesetz des Bundes, die ein pauschales Verbot jeglicher Präsenzformate an den Hochschulen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 vorsähen. Er halte das für falsch, so der Minister. Das gelt auch für die geforderte Umstellung auf Wechselunterricht. Ein solches Modell lasse sich auf die Hochschulen nicht anwenden.

"Minimale Praxisangebote wie Labortätigkeiten, Praktika, Übungen, Prüfungen, der Bibliothekszugang oder Angebote für Erstsemester und Absolventen müssen von einer Untersagung im Infektionsschutzgesetz ausgenommen werden", forderte der SPD-Politiker.