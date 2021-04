Erfurt

Gut eine Million Euro Corona-Hilfen für Inklusionsbetriebe

21.04.2021, 16:22 Uhr | dpa

Für Betriebe mit Jobs für Schwerbehinderte, Sozialunternehmen und Sozialkaufhäuser sind in Thüringen Corona-Hilfen in Höhe von bislang rund einer Million Euro gezahlt worden. Das teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Die Summe stammt demnach aus Bundesmitteln. Ein entsprechendes Hilfsprogramm für diese Einrichtungen war Ende vergangenen Jahres vom Bund aufgelegt worden. Von den in Thüringen bereits bewilligten Geldern profitieren neun Einrichtungen. Dem für die Bearbeitung in Thüringen zuständigen Integrationsamt Suhl liegen laut Ministerium 26 Anträge vor.

Da das Programm bis Mai verlängert wurde, sind weitere Anträge möglich. Seit Beginn der Pandemie waren auch Betriebe, in denen Menschen mit einer Schwerbehinderung arbeiten, von Schließungen, Kurzarbeit und entsprechenden Umsatzausfällen betroffen. In Thüringen gibt es laut Ministerium 900 dieser sogenannten Inklusionsbetriebe.