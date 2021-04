Erfurt

Metallindustrie übernimmt Pilot-Tarifabschluss aus NRW

22.04.2021, 15:46 Uhr | dpa

Die Tarifparteien in der Thüringer Metall- und Elektroindustrie wollen den Pilot-Tarifabschluss aus Nordrhein-Westfalen für die Branche übernehmen. Darauf haben sich der Verband der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen (VMET) und die Gewerkschaft IG Metall Mitte am Donnerstag geeinigt, wie der VMET mitteilte. Die Einigung betrifft 18 400 Beschäftigte in 56 Betrieben. Sie sieht unter anderem eine einmalige Corona-Beihilfe von 500 Euro im Juni vor.

Zudem soll eine neue Sonderzahlung in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatsentgelts erstmals im Februar 2022 ausgezahlt werden. Zum Februar 2023 steigt diese Sonderzahlung auf 27,6 Prozent des Monatsentgelts und fällt dann jährlich an. Auszubildende sollen eine Prämie von 300 Euro erhalten. Der neue Tarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021, hat eine Gesamtlaufzeit von 21 Monaten und endet am 30. September 2022.

VMET-Verhandlungsführer Thomas Kaeser sprach von einem "fairen Kompromiss", der in schwieriger Zeit erzielt worden sei. Dass der bestehende Tarifvertrag in diesem Jahr weiter wirke, "war uns angesichts der heterogenen Lage in der Industrie besonders wichtig", erklärte Kaeser in einer Mitteilung. Die Einigung bedeute für die Firmen Planungssicherheit und Flexibilität bei geringen Neubelastungen.

IG Metall-Bezirksleiter Jörg Köhler, der die Verhandlungen für die Arbeitnehmerseite geleitet hatte, bezeichnete das Ergebnis als annehmbaren Kompromiss. "Die von den Arbeitgebern geforderte Nullrunde konnte verhindert werden", erklärte er laut Mitteilung. "Allerdings ist es uns nicht gelungen, eine Perspektive für die tarifliche Angleichung der Entgeltbedingungen auf den Weg zu bringen", hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. "Die Arbeitgeber sind dazu 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch nicht bereit."