Erfurt

Sonniger Sonntag im Thüringer Wald

23.04.2021, 08:19 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen können sich auf ein überwiegend sonniges Wochenende freuen - besonders im Thüringer Wald. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes mitteilte, beginnt der Freitag trocken mit Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zu Samstag kann es mit Tiefstwerten zwischen ein und zwei Grad frostig werden. Am Samstag ist dann wieder mit Sonne zu rechnen - vor allem Richtung Südthüringen an der Grenze zu Bayern. Außerdem bleibt es weitestgehend trocken. Während es in der Nacht zu Sonntag wieder frostig wird, ist es Sonntag tagsüber mit viel Sonne wieder warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Die Nacht zu Montag wird dann wieder frostig.