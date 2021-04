Erfurt

Corona-Inzidenzwert in Thüringen auf knapp 220 gesunken

24.04.2021, 10:41 Uhr | dpa

In Thüringen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei Corona-Neuinfektionen am Samstag gesunken. Das Berliner Robert Koch-Institut gab die Zahl der neuen Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstag mit 219,2 an (Freitag: 223). Damit ist Thüringen weiter vor Sachsen (212,5) das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Zum ersten Mal seit vielen Wochen führen aber nicht mehr Thüringer Kommunen die Reihe der Corona-Hotspots unter den Landkreisen an. Das war am Samstag der sächsische Erzgebirgskreis mit einer Inzidenz von 364.

Mit dem Saale-Orla-Kreis (307,6/7.), Sömmerda(305,4/9.) und Gotha (304/10.) rangieren aber drei Thüringer Kreise unter den zehn Pandemie-Hotspots bundesweit.

Von Freitag zu Samstag wurden 717 Neuinfektionen und 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Seit Pandemiebeginn haben sich 111 867 Menschen in Thüringen mit dem Coronavirus infiziert, 3736 Infizierte starben. Auf Intensivstationen von Krankenhäusern wurden am Samstag 210 an Covid-19 Erkrankte behandelt. Diese Zahl sinkt seit einigen Tagen leicht.