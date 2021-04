Erfurt

Weiter hoher Inzidenzwert in Thüringen

26.04.2021, 10:05 Uhr | dpa

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Thüringen bleibt die Corona-Infektionslage angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag bei 227,5, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Damit hat sich der Inzidenzwert wieder leicht erhöht (Sonntag: 225). Der Freistaat bleibt damit das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland.

Vom Sonntag auf Montag wurden 339 weitere Neuinfektionen gemeldet. Es gab innerhalb von 24 Stunden aber keinen neuen Todesfall. In Thüringen gibt es den Angaben zufolge nun rund 9700 aktive Covid-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 112 882 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 3741 Menschen starben mit oder an dem Virus. Als genesen gelten rund 99 500.