Erfurt

Geringe Nachfrage nach Landesabsicherung für Veranstaltungen

28.04.2021, 06:09 Uhr | dpa

Die Veranstaltungsbranche in Thüringen hat bislang wenig Interesse an der Ausfallabsicherung des Landes für pandemiebedingte Absagen von Messen, Konzerten oder Festivals gezeigt. Bisher seien zwölf Anträge von Unternehmen gestellt worden, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Sechs seien bewilligt worden, eine wurde den Angaben nach abgelehnt. Bei fünf Anträgen müssten die Unternehmen ihre Unterlagen noch vervollständigen.

Unter den Veranstaltungen, für die das Land eine Ausfallabsicherung übernimmt, befinden sich eine Messe, ein Theaterfestival sowie zwei Konzerte. Für jede der Veranstaltungen haben die die planenden Unternehmen Gesamtkosten in Höhe von etwa 20 000 bis 160 000 Euro veranschlagt.

Das Land bietet Unternehmen der Veranstaltungsbranche seit 1. Februar eine solche Absicherung an. Sie kann für Veranstaltungen beantragt werden, die bis zum 31. Dezember 2021 stattfinden sollen. Die Unternehmen können bei pandemiebedingten Absagen bis zu 80 Prozent der angefallenen einer geplanten Veranstaltung erhalten. Die Grenze, bis zu der Ausfallkosten erstattet werden können, liegt bei 100 000 Euro. Das Geld dafür steht im Corona-Hilfsprogramm des Landes zur Verfügung.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hält das Hilfsangebot weiterhin für richtig. "Die Resonanz auf das Angebot ist insgesamt noch verhalten, aber die Gründe dafür liegen eher in den äußeren Umständen als im Programm selbst", sagte er. Das Angebot sei eng mit der Thüringer Allianz für die Veranstaltungswirtschaft abgestimmt. Es sei also sichergestellt, dass das Programm sehr genau auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sei. Deshalb sei es auch richtig, dass das Programm bis Ende des Jahres verlängert worden sei. Zunächst sollte es am 30. Juni auslaufen.

Viele Veranstalter überlegen sich Tiefensee zufolge angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen genau, ob sie derzeit tatsächlich in entsprechende Planungen gehen. Das gelte um so mehr, da das Land die angefallenen Kosten aus rechtlichen Gründen nicht zu 100 Prozent und nicht in beliebiger Höhe übernehmen könne. Damit bleibe auch trotz des Absicherungsprogramms ein finanzielles Risiko für die Veranstalter. "Sobald sich die Pandemiesituation erkennbar und nachhaltig entspannt, dürfte die Zahl geplanter Veranstaltungen und damit auch die Nachfrage nach einer Absicherung durch das Land noch einmal deutlich ansteigen", sagte Tiefensee.

Das Land hat laut Ministerium in der Pandemie bislang etwa 6,4 Millionen Euro Soforthilfen an Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche gezahlt, zudem weitere etwa 25 Millionen Euro an Überbrückungshilfen.