Erfurt

Ramelow verteidigt Plakat gegen Westdeutsche in Leitungsjobs

29.04.2021, 20:17 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat einem Medienbericht zufolge ein Plakat seiner Partei in Sachsen-Anhalt mit dem Slogan "Nehmt den Wessis das Kommando" verteidigt. Es habe ihn amüsiert, sagte Ramelow der "Mitteldeutschen Zeitung" (Freitag). Das Plakat, auf dem ein großer Hund und ein an der Leine zerrendes Kind zu sehen ist, hatte für viel Aufmerksamkeit und Kritik gesorgt. In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt.

Ramelow, der selbst ein gebürtiger Westdeutscher ist und in Thüringen als bundesweit einziger Linker-Ministerpräsident regiert, nahm das Anliegen hinter dem Plakat aber in Schutz: "Wichtig ist aber doch die Botschaft: Die Lebenswirklichkeit im Osten ist so, dass an vielen Schaltstellen gebürtige Westdeutsche sitzen", sagte Ramelow der Zeitung.