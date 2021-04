Erfurt

Volleyball: Bitter neuer Cheftrainer bei Schwarz-Weiß Erfurt

30.04.2021, 17:41 Uhr | dpa

Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt hat einen neuen Cheftrainer. Wie der Club am Freitag mitteilte, übernimmt Konstantin Bitter zur neuen Saison das Team aus Thüringens Landeshauptstadt. Der 31-Jährige war zuletzt bei Meister Dresdner SC, löste dort am Freitag seinen Vertrag als Co-Trainer auf. "Mir war klar, dass wenn sich die Möglichkeit ergibt, eine Mannschaft in einem Verein zu übernehmen, der in meine Philosophie passt, ich die Aufgabe gerne übernehme", sagte Bitter. Erfurt wird seine erste Bundesliga-Station als Cheftrainer.

Erst am Dienstag hatte Erfurt einen großen Umbruch bekanntgegeben. Acht Spielerinnen und das Trainer-Trio Gil Ferrer Cutino, Hayden Nichol und Thomas Bauch verließen den Verein.