Erfurt

Zollfahnder finden 10 000 Schmuggelzigaretten in Koffer

07.05.2021, 14:18 Uhr | dpa

Zollfahnder haben 10 000 geschmuggelte Zigaretten in einem Koffer eines Kleintransporters gefunden. Die Beamten kontrollierten den Wagen am Donnerstag auf dem Parkplatz Willroder Forst auf der Autobahn 4 südlich von Erfurt, wie das Hauptzollamt der Landeshauptstadt am Freitag mitteilte. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde demnach ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden betrage rund 1700 Euro. Die Zollbeamten hatten laut Mitteilung eigentlich Kleidung in dem Koffer vermutet. Der Transporter soll aus Rumänien gekommen sein.