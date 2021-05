Erfurt

Thüringer Gastgewerbe hatte 2020 die niedrigsten Löhne

11.05.2021, 13:13 Uhr | dpa

In Thüringen ist der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst im Gastgewerbe 2020 um fast ein Fünftel eingebrochen. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Landesamt für Statistik am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach lag der Monatsverdienst unter den Vollzeitbeschäftigten bei 1869 Euro - und damit so niedrig wie in keinem anderen Wirtschaftsbereich des Freistaates.

Die Spitzenverdiener arbeiteten den Angaben nach für durchschnittlich 4944 Euro brutto monatlich (plus 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) im Bereich der Energieversorgung. Über alle Segmente hinweg lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst Vollzeitbeschäftigter in Thüringen bei 3401 Euro und damit ein Prozent über dem Vorjahresniveau.