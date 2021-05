Erfurt

Regen und Gewitter am Wochenende in Thüringen

14.05.2021, 08:19 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein Wochenende mit Regen und Gewitter einstellen. Der Freitag fängt bereits mit Regenschauern an, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Zum Freitagabend hin klingen diese etwas ab und die Bewölkung geht mit Tiefstwerten zwischen fünf und acht Grad in der Nacht zum Samstag weitestgehend zurück. Der Samstag beginnt dann zunächst recht freundlich und niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf ist wieder mit Quellwolken, Schauern und Gewitter zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Sonntag wird das Wetter ähnlich wie am Samstag. Zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Ab Montag geht es dann wechselhaft weiter. "Eine Sommertendenz ist erstmal noch nicht in Sicht", sagte der Sprecher vom DWD.