Erfurt

Ballstädt-Prozess beginnt neu: Auftakt auf Messe

17.05.2021, 01:58 Uhr | dpa

Nach dem Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt vor mehr als sieben Jahren stehen elf Angeklagte vom heutigen Montag an (9.00 Uhr) erneut vor Gericht. Wegen der Corona-Auflagen und der Vielzahl der Prozessbeteiligten musste das Landgericht für dieses Verfahren auf das Messegelände in Erfurt ausweichen. Die Neuauflage des Prozesses wurde notwendig, nachdem der Bundesgerichtshof den Schuldspruch im vergangenen Jahr aufgehoben hatte.

Die Angeklagten gelten als Mitglieder der rechtsextremen Szene. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Februar 2014 mehrere Menschen angriffen und teilweise schwer verletzt zu haben, die sich damals zu einer Kirmesfeier in Ballstädt (Landkreis Gotha) getroffen hatten. Zunächst sind für den Prozess elf Verhandlungstage terminiert.