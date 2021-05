Erfurt

Industrie mit leichtem Umsatzrückgang im ersten Quartal

17.05.2021, 12:28 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie macht sich weiter bei der Thüringer Industrie bemerkbar. Die Betriebe verzeichneten in den ersten drei Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine leichte Umsatzdelle: Mit acht Milliarden Euro setzten die Unternehmen insgesamt 2,7 Millionen Euro weniger um als im Vorjahreszeitraum, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Das Minus war damit allerdings so gering, dass die Statistiker den Rückgang in Prozent im Bereich unter 0,0 angaben.

Ein Grund für diese Entwicklung dürfte der starke März 2021 gewesen sein: In diesem Monat erzielten die Unternehmen einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro - 436 Millionen Euro mehr als im Vorjahresmonat. Allerdings trat im März 2020 in Deutschland der erste Lockdown zur Eindämmung der Pandemie in Kraft.

Vor allem mit Blick auf das Auslandsgeschäft war ein Rückgang im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2020 zu beobachten: Während die Umsätze innerhalb Deutschlands um 18 Millionen auf 5,1 Milliarden stiegen, sanken diese bei den Exporten ins Ausland um 21 Millionen auf rund drei Milliarden Euro.

Die umsatzstärkste Branche blieben die für Thüringen wichtige Auto- und Autoteilehersteller. Sie setzten im ersten Quartal dieses Jahres Waren und Dienstleistungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro um - 5,8 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt seien in den Unternehmen allerdings weiter weniger Mitarbeiter beschäftigt worden. Im Durchschnitt arbeiten von Januar bis einschließlich März 2021 rund 140 600 Menschen in den Betrieben. Das seien etwa 4800 weniger gewesen als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Zudem wurden mit 808 Unternehmen im März dieses Jahres 26 weniger gezählt als im Vorjahresmonat. Die Angaben beziehen sich auf Industriebetriebe mit 50 und mehr Mitarbeitern.