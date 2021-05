Erfurt

Feuchtere Böden schaffen bessere Voraussetzung für Wälder

17.05.2021, 18:32 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th)- Das durchwachsene Frühlingswetter kommt dem Thüringer Wald zugute. Die Waldböden seien derzeit landesweit deutlich feuchter als in den Jahren zuvor, teilte die Landesforstanstalt am Montag mit. Das verbessere die Situation für den Blattaustrieb der Bäume. "Damit ist die Frühjahrs-Ausgangssituation für unsere Wälder im Vergleich zu den Dürrejahren 2018, 2019 und 2020 deutlich besser. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend fortsetzt", sagte Volker Gebhardt, ThüringenForst-Vorstand. Allerdings gebe es Regionen in Nord- und Südthüringen, wo es in tieferen Bodenschichten immer noch zu trocken sei, so die Forstanstalt.

Auskunft über die Feuchtigkeit im Waldboden geben unter anderem landesweit 15 Messstationen, deren Ergebnisse ThüringenForst gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auswertet.