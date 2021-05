Erfurt

Ausbildungsbetrieb des Jahres 2021 der Grünen Berufe gesucht

18.05.2021, 16:07 Uhr | dpa

Thüringen vergibt zum vierten Mal einen Preis für einen Ausbildungsbetrieb in den Grünen Berufen. Mit der Auszeichnung soll besonderes Engagement in der betrieblichen Ausbildung gewürdigt werden, wie das Agrarministerium am Donnerstag mitteilte. Zu den Grünen Berufe zählen etwa Jobs in Forstwirtschaft, Gartenbau und Weinbau.

Der vom Ministerium ausgelobte Preis ist mit insgesamt 1000 Euro dotiert. Vorschläge können insbesondere durch Auszubildende für ihren Ausbildungsbetrieb, Berufsverbände und Berufsbildende Schulen der Grünen Berufe in Thüringen erfolgen. Einsendeschluss für Vorschläge ist der 20. September. Die Auszeichnung soll Ende des Jahres verliehen werden.