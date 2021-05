Erfurt

Thüringer Landwirte setzen auf Sonnenblumen

19.05.2021, 12:02 Uhr | dpa

Die Thüringer Landwirte bauen in diesem Jahr deutlich mehr Sonnenblumen an als im Jahr zuvor. Die Anbaufläche sei im Vergleich zu 2020 um 500 auf 1600 Hektar erweitert worden, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Das sei ein Anstieg um 49 Prozent. Viele Landwirte setzen auf die Pflanze, da sie gut mit Trockenheit zurechtkomme und wärmeliebend sei, sagte dazu ein Sprecher des Thüringer Bauernverbandes. Damit werde auf die Erfahrungen mit dem Wetter der vergangenen zwei Jahre reagiert. Aufgestockt worden sei auch beim Winterraps. Die Landwirte erweiterten die Anbaufläche um 2700 auf 101.300 Hektar.

Einen teilweise deutlichen Rückgang sehen die Statistiker hingegen beim Sommergetreide. So sei unter anderem die Anbaufläche von Sommerweizen um 44 Prozent auf 1500 Hektar geschrumpft. Das entspricht einem Minus von rund 1200 Hektar. Laut Bauernverband lohne sich der breite Anbau für viele Landwirte wirtschaftlich nicht mehr. Grund sei die seit diesem Jahr geltende Verordnung, die den Einsatz von Dünger einschränkt. Somit könne der Sommerweizen nach Aussage des Bauernverbandes nicht mehr ausreichend bedarfsgerecht angebaut werden.

Anbaustärkste Getreideart bleibe der Winterweizen - in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 nahezu unverändert auf 199.500 Hektar. Über alle Getreidearten hinweg ergäbe sich eine Gesamtanbaufläche von 344.400 und damit rund 5900 Hektar weniger als im Vorjahr.

Nach Angaben des Landesamtes für Statistik handelt es sich bei diesen Werten um eine erste Hochrechnung. Die Zahlen seien deshalb nur als Tendenz zu verstehen. Konkrete Ergebnisse sind für den Juli angekündigt.