Erfurt

Rot-Rot-Grün: CDU muss bei Landtagsauflösung Wort halten

19.05.2021, 15:05 Uhr | dpa

Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition in Thüringen hat die CDU-Fraktion aufgefordert, bei der für Juli geplanten Landtagsauflösung zu ihrem Wort zu stehen. Sie erwarteten Klarheit von CDU-Fraktionschef Mario Voigt darüber, "ob die CDU sich weiter an die getroffene Vereinbarung hält", erklärten die Fraktionsvorsitzenden von Linker, SPD und Grünen am Mittwoch in Erfurt. "Die Neuwahl wird nicht an fehlenden Stimmen aus unseren Fraktionen scheitern."

Steffen Dittes (Linke), Matthias Hey (SPD) und Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) reagierten damit auf eine Erklärung von vier CDU-Abgeordneten, der für den 19. Juli geplanten Landtagsauflösung nicht zuzustimmen. Damit käme die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustande und der Weg für die am 26. September geplante Landtagswahl bliebe versperrt.

Rot-Rot-Grün und CDU haben eine vorgezogene Neuwahl des Landtags verabredet, um aus der schweren Regierungskrise nach der Wahl von Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen von FDP, CDU und AfD Anfang 2020 zu kommen. Dass die AfD erstmals maßgeblich die Wahl eines Ministerpräsidenten beeinflussen konnte, war bundesweit als Tabubruch kritisiert worden.

Für die geplante Auflösung des Landtags am 19. Juli muss ab Mitte Juni zunächst ein Antrag gestellt werden, dem mindestens ein Drittel der Abgeordneten zustimmen sollte. Die drei Fraktionschefs kündigten an, dass sie der CDU-Fraktion am 18. Juni einen Antrag zur Auflösung des Landtages vorlegen, der die Unterschriften aller 42 Abgeordneten ihrer Fraktionen trägt. "Die CDU ist aufgefordert, nun unmissverständlich zu zeigen, dass sie zu der mit dem CDU-Landesvorsitzenden und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden verhandelten Vereinbarung steht", erklärten sie. Zunächst solle es ein Gespräch mit CDU-Fraktionschef Voigt geben.