Erfurt

Thüringer CDU-Spitze bleibt bei Neuwahl des Landtags

19.05.2021, 15:27 Uhr | dpa

Thüringens CDU-Spitze hält an der mit Rot-Rot-Grün vereinbarten vorgezogenen Neuwahl des Landtages fest. CDU-Fraktionschef Mario Voigt und der Landesvorsitzende Christian Hirte erklärten in Erfurt, eine Mehrheit der CDU-Fraktion habe sich am Mittwoch für die Auflösung des Parlaments ausgesprochen, um eine Landtagswahl im September zu ermöglichen. An der Abstimmung in der Fraktionssitzung hätten 20 der 21 CDU-Abgeordneten teilgenommen. Drei Abgeordnete hätten erklärt, dass sie der Auflösung des Landtags nach heutigem Stand nicht zustimmen wollten.

Der Name einer Abgeordneten, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur krankheitsbedingt bei der Abstimmung fehlte, steht allerdings unter der Erklärung von vier Abgeordneten, die eine Selbstauflösung des Landtags ablehnen.

In der Debatte in der Fraktion sei deutlich geworden, dass die vorzeitige Auflösung des Landtags für keinen Abgeordneten eine leichte Entscheidung sei, erklärten Voigt und Hirte. "Es bleibt jedoch noch Zeit, weitere klärende Gespräche zu führen. Das Land braucht Neuwahlen." Ziel der CDU-Fraktionsmehrheit sei es, Rot-Rot-Grün in Thüringen zu beenden.