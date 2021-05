Erfurt

Neue Straßenbahn fährt in Rot-Weiß durch Erfurt

20.05.2021, 17:27 Uhr | dpa

Seit Donnerstag fährt die erste Straßenbahn der neuen Flotte der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) durch die Stadt. Die Bahn ist eine von 14 neuen emmissionsfreien Fahrzeugen und wird auf der Straßenbahnlinie der Bundesgartenschau (Buga) fahren, teilte das Infrastrukturministerium am Donnerstag zur Inbetriebnahme mit. Man leiste mit den neuen Bahnen einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der E-Mobilität und zur Energiewende, sagte Infrastrukturstaatssekretärin Susanna Karawanskij.

Die "Tramlink" Erfurt V4 ist ein niederfluriges - also stufenloses, rund 42 Meter langes Fahrzeug. Bis zu 248 Personen finden in dem dem Bauch der für Erfurt typischen rot-weißen Tram Platz. Sieben Türen sollen einen schnellen Fahrgastwechsel ermöglichen. Mit rund 22 Millionen Euro hat der Freistaat die Beschaffung der neuen Fahrzeugflotte der Firma Stadler unterstützt.

Mit der Übergabe der Inbetriebnahmegenehmigung an die EVAG wurde ein mehrere Jahre andauernder Prozess abgeschlossen. Die Bahnen sollten eigentlich schon 2020, spätestens mit der Buga in Betrieb genommen werden. Der Bau im spanischen Valencia stand coronabedingt jedoch zwischenzeitig komplett still, die Lieferung verzögerte sich.

Karawanskij sprach sich im Hinblick auf die schweren Einbußen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Corona-Pandemie für weitere Hilfen des Bundes aus. "Ein weiterer Rettungsschirm ist unabdingbar, um auch künftig stabil alle Verkehrsleistungen zu erbringen und den Fortbestand der Verkehrsunternehmen zu sichern", sagte sie.