Erfurt

Kundgebung gegen Antisemitismus in Erfurt: Maier dabei

21.05.2021, 19:05 Uhr | dpa

In Erfurt haben am Freitagnachmittag rund 60 Menschen gegen Antisemitismus demonstriert - darunter auch Innenminister Georg Maier (SPD). Die Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Auf einem Transparent war beispielsweise "Gegen jeden Antisemitismus - Wegschauen ist keine Option" zu lesen. Anmelder der Versammlung waren laut Polizei der Förderkreis "Erinnerungsort Topf & Söhne" und die Martin-Niemöller-Stiftung.

Zuletzt gab es in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels in Gaza, bei denen die Teilnehmer auch Israel-feindliche und antisemitische Parolen skandierten. Teilweise, wie am vergangenen Wochenende in Berlin, kam es auch zu Ausschreitungen.