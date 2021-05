Erfurt

Pfingsten in Thüringen im Zeichen der Corona-Pandemie

23.05.2021, 10:02 Uhr | dpa

Für Christen auch in Thüringen hat das wichtige Pfingstfest begonnen. Auch aufgrund der Corona-Pandemie setzen viele Kirchengemeinden dabei auf Gottesdienste im Freien. Dafür wurden mitunter besondere Plätze ausgewählt, im Wald, an einem Sandsteinbruch, oder auch an Mühlen. An einigen Orten sind auch ökumenische Feiern von Protestanten und Katholiken geplant, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte.

Sowohl bei der EKM als auch im katholischen Bistum Erfurt sind mit Pfingsten auch Konfirmationen beziehungsweise Firmungen verbunden - bei diesen Feiern wird die Aufnahme von meist jugendlichen Christen in die Gemeinde bestätigt oder abgeschlossen.

Am Sonntag und Montag feiern die Christen den Geburtstag ihrer Kirche und den Beginn der Verbreitung der christlichen Botschaft. "Das Fest bildet damit nach Weihnachten und Ostern den dritten Höhepunkt im Kirchenjahr", hieß es bei der EKM.

Die EKM hat rund 677.000 Mitglieder überwiegend in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Im Bistum Erfurt leben etwa 140.000 Katholiken. Thüringen hat insgesamt rund 2,1 Millionen Einwohner.