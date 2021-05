Erfurt

In Thüringen keine Hinweise auf Betrug bei Corona-Tests

30.05.2021, 17:44 Uhr | dpa

Im Fall des Verdachts auf Abrechnungsbetrug in Corona-Teststellen liegen dem Landesgesundheitsministerium bislang keine Hinweise auf mögliche Fälle in Thüringen vor. Ein Ministeriumssprecher sagte am Sonntag, es könnten nur Testzentren über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen, die dazu offiziell von den Gesundheitsämtern beauftragt worden seien.

In Thüringen gibt es verschiedene Anbieter, die die Zentren für die kostenlosen Bürgertestungen betreiben. Viele Apotheken und Arztpraxen testen, aber auch Organisationen wie das DRK und private Unternehmen, die nicht zwingend aus dem Gesundheitswesen kommen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montag nach Angaben des Bundes über den Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen beraten. Demnach ist für 8.00 Uhr eine Online- Schaltkonferenz angesetzt. Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests ermitteln Behörden. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte "stichprobenartig mehr Kontrollen" angekündigt. In Bayern und Nordrhein-Westfalen waren Verdachtsfälle auf Abrechnungsbetrug bekannt geworden.