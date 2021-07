Erfurt

Frau verliert viel Geld bei vermeintlicher Bitcoin-Anlage

02.07.2021, 11:43 Uhr | dpa

Nach dem Versprechen von Betrügern, mit einer Investition in Bitcoins satte Rendite zu machen, hat eine Frau in Erfurt einen fünfstelligen Euro-Betrag verloren. Betrüger hatten die 64-Jährige am Telefon zu der vermeintlichen Investition in die elektronische Währung überredet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau ging darauf ein und überwies ihnen laut Polizei mehr als 10.000 Euro. Erst danach ging ihr auf, dass es sich um einen Betrug handelte. Von dem Geld und den vermeintlichen Anlageexperten fehlt laut Polizei jede Spur.